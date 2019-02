Les lionceaux viennent d’arriver au stade Léopold Sédar Senghor ce lundi après leur finale perdue au Niger contre le Mali. Déçus, ils se félicitent quand même d’avoir fait une bonne campagne dans cette 21e édition de la CAN U20.

Ousseynou Cavn Diagne, le capitaine de cette équipe nationale du Sénégal a réagi au micro de wiwsport.com et estime qu’ils ont tout fait pour remporter le titre mais la chance n’était pas de leur côté.

« On espérait remporter le titre. Mais on a fait une bonne campagne Dieu merci. Lors de la finale face au Mali, on a fait tout ce qu’on pouvait, on a tout donné pour gagner la CAN mais Dieu en a décidé autrement », confie Ousseynou Cavin Diagne, le capitaine des lionceaux.

Le Sénégal a perdu trois finale consécutives. Les lionceaux ont raté le titre en 2015 contre le Nigéria et en 2017 contre la Zambie à Dakar. Avec 11 buts marqués et 2 encaissés, le Sénégal compte quatre joueurs dans l’équipe type de la CAN U20 Niger 2019.

wiwsport.com