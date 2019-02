La Juventus Turin veut renforcer son attaque pour l’été prochain. La Vieille Dame serait sur la piste de Mohamad Salah.

Le trio de Liverpool pourrait perdre un de ses membres. Selon Sky News Arabia, la Juventus Turin aurait jeté son dévolu sur Mohamad Salah pour épauler Christiano Ronaldo. Le choix de l’égyptien, 59 sélections et 35 buts aurait eu le « oui » de CR7.

Le double ballon d’or africain pourrait faire l’objet d’une offre de la Juventus de Turin l’été prochain, à hauteur de 200 M€, ce qui pourrait en faire le deuxième joueur le plus cher de l’histoire du football, derrière Neymar Jr. et ses 222 M€.

Ce transfert serait il bénéfique pour Sadio Mané ? Ailier des Reds, 2e meilleur buteur derrière Mo Salah, Sadio Mané pourrait être plus prolifique sans son coéquipier. Si l’on sait qu’il est positionner pour servir à Salah.

Très complice sur le terrain, Sadio Mané a du s’imposer dans certaines rencontres sans l’égyptien. L’on se rappelle de la finale de la ligue des Champions où Mané a marqué le seul but des Reds alors que Salah était sorti du match suite à une blessure.

Toutefois, force est de reconnaitre qu’il existe un réel complicité entre ces deux joueurs. On se souvient aussi de la déclaration de Mané sur sa relation avec Salah : « C’est mon ami, donc c’est normal que je lui donne le ballon sur le terrain. On se complète nous trois. Si Firminho ne tient pas le ballon, il laisse de l’espace pour ceux qui arrivent en profondeur. Et Salah est un opportuniste. Il est l’homme qui applique la touche finale. »

Ce qui pousse à demander si la force de l’attaque des Reds ne serait pas affaiblie par le départ de Salah. Ce qui est sur est que Sadio Mané ne sera plus éclipsé!

wiwsport.com