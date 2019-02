Après deux victoires en autant de sorties pour les deux premiers matchs de poule de la Coupe d’Afrique des moins de 20 ans, le Sénégal vient de s’assurer ainsi un troisième succès de rang devant le Burkina (5-1).

Youssoupha Dabo et ses poulains n’ont pas fini de s’affirmer dans cette 21e édition de la coupe d’Afrique des Nations des moins de 20 ans. Après avoir vaincu le Mali (2-0) et le Ghana (2-0), le Sénégal vient de s’imposer largement devant les Étalons du Burkina Faso sur le score de cinq buts à un.

Quelques jours donc après avoir décroché leurs tickets pour les demi-finales de cette CAN et par la même leur qualification à la prochaine Coupe du Monde 2019 en Pologne, les Lionceaux viennent d’assurer le carton plein. Il faudrait souligner qu’en s’imposant face au Mali et le Ghana, le Sénégal est plus que jamais vu comme un potentiel prétendant au titre. Bien que Youssoupha Dabo préfère taire jusque-là ses ambitions avec son groupe.

Prochain rendez-vous donc pour les demi-finales, puisque les sénégalais feront face à un autre adversaire de taille: l’Afrique du Sud. Match prévu pour le mercredi 13 février prochain à 18h.

