Le Sénégal va boucler la phase des poules avec une rencontre face au Burkina Faso. Eliminé de la compétition, l’objectif fixé par le sélectionneur de cette équipe est de terminer la compétition en marquant au moins des buts à défaut de la victoire.

Le Burkina Faso veut terminer la compétition en sauvant l’honneur. Le travail continue face au Sénégal selon leur entraineur Serafin Dargani. « On est un peu triste. Mais on sait qu’on a un autre devoir, un autre boulot à faire demain pour que tout soit propre. Le match de demain il faut le jouer à fond pour que ça ne ressemble pas à de la mascarade. »

En deux sorties, les Etalons juniors ont encaissé 3 buts sans marquer. Le nouvel objectif avant de rentrer serait donc de marquer des buts. Une confession du sélectionneur en conférence de presse: « L’idéal, c’est de faire une victoire. Pour moi, c’est marquer au moins des buts. Ce sera un grand regret avec les attaquants qu’on a et qu’il n’y a pas un qui puisse remuer le filetCe n’est pas bien pour le football. Ce n’est pas bien pour les attaquants. Si à la fin, on peut avoir les 3 points, ce sera bon pour le moral. »

Le Sénégal avait battu le Burkina Faso lors de la coupe de l’union des fédérations ouest-africaines (UFOA B) à Lomé au Togo. « On a déjà rencontré le Sénégal, on l’a aussi vu jouer ici. C’est une grosse équipe. La différence entre le Sénégal et le Burkina Faso c’est qu’il y’a trois grands leaders dans l’équipe du Sénégal qui, à un certain moment quand ils decident de changer le cours du jeu, ça change totalement. Quand ils decident de mettre leur empreinte sur le jeu, on voit que ça accélère. C’est quelque chose de costaud. »

