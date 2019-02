L’attaquant sénégalais de 20 ans aurait un problématique d’évolution dans son jeu, ce qui n’est pas bénéfique pour le Stade Rennais qui peine à retrouver son artificier selon football365.

C’est un constat et il est bien réel. Ismaila Sarr peine à être décisif lors des récentes prestations de Rennes. Son dernier but en championnat remonte au 2 décembre 2018 face au Strasbourg. Il marquait ainsi son 5e but de la saison soit 16% des buts marqués de l’équipe. Depuis le lion n’a pas rugit dans les 8 matchs de championnat qui ont suivi.

Pourtant, il ne manque pas de temps de jeu. Il a disputé toutes les rencontres de la saison en championnat (23 prestations dont 22 titulaires). Au compteur de son temps de jeu 1841 minutes. Ismaila avait été décisif lors de quatre des cinq rencontres du mois de décembre passé, au point d’être nommé pour le trophée de meilleur joueur de Ligue 1.

Selon le site français, « Le surdoué de 20 ans fait probablement face à la problématique à laquelle ont été confrontés tous les talents de sa trempe : celle de l’évolution. Ces dernières semaines, son jeu, basé sur la vitesse, la provocation et le dribble, a fait l’objet d’une analyse particulière de ses adversaires, puisqu’il était devenu, en décembre, l’un des hommes forts du club breton. »

Face à son inefficacité devant les buts notés depuis le début de l’année, la solution serait de trouver un nouveau tactique technique pour se débarrasser des défenseurs.

« Le prodige doit désormais résoudre la question de sa prévisibilité, sur le terrain. Car désormais, les défenses le comprennent. Elles ont appris à l’isoler de ses partenaires, voire à l’isoler tout court. Et cette tendance se lit aussi dans les statistiques. En janvier, l’ancien Messin a touché six ballons de moins par match en moyenne, par rapport à décembre. Il fait, surtout, beaucoup moins de différences. Le Sénégalais tente pourtant plus de dribbles (4,4 par match en janvier contre 4 en décembre) mais son taux de réussite a chuté de 65 à 50%. Il est donc repris, une fois sur deux, par son vis-à-vis. Et tout cela le pousse à mal finir ses actions, son taux de tirs cadrés ayant lui aussi été divisé par plus de 2. »

Le mal commençant à durer, Ismaila Sarr va devoir retrouver le chemin des filets. Et aujourd’hui serait l’occasion lors de la rencontre face au Lille où il sera titulaire. Le duel s’annonce entre Ismaila Sarr et Nicolas Pépé. Ce dernier cité aurait trouvé la solution que cherche Iso.

