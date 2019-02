Dans les négociation pour son nouveau contrat Aliou Cissé a aussi plaidé en faveur de ses collaborateurs directs : Régis Bogaert et Tony Sylva.

L’ancien gardien de but des lions devenue entraîneur des gardiens au sein l’équipe nationale A , Tony Sylva et Regis Bogaert qui devraient respectivement percevoir 5 millions FCFA et 1.5 million Fcfa. Finalement l’adjoint de Cissé va émarge à hauteur de 3.5 millions Fcfa net d’impôts et Tony Silva qui percevait 500.000 FCFA est à 1.5 millions FCFA, à en croire le journal record.

Si les fédéraux ont procédé ainsi , c’est parce qu’ils considèrent que Regis Bogaert n’est pas un résident au Sénégal. Il n’y vient que quand l’équipe entre en stage.

wiwsport.com