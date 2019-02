C’est parti: les lionceaux démarrent leur CAN ce dimanche à 15H GMT contre le Mali, avec un groupe jeune, plein d’insouciance et d’ambitions, guidé par Youssoupha Dabo.

Le Sénégal jouera un derby donc ce dimanche en match d’ouverture au Niger. Les lionceaux ont raté deux finales de cette compétition, en 2015 et en 2017. Leur objectif est de remporter la CAN U20 et entrer dans l’histoire.

Avant de viser de tels sommets, il va falloir faire le travail contre le Mali et sortir premier de la poule B. Le Sénégal joue aussi la qualification à la coupe du monde U20.

wiwsport.com