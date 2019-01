Liverpool doit encore passer à la vitesse supérieure dans les mois décisifs de la saison, insiste Sadio Mané, qui s’est exprimé ce lundi via la chaîne du club de Liverpool.

Mané reconnaît que, du point de vue de la performance, des améliorations sont possibles. « Nous avons entendu ce que certains médias ont dit sur le fait que nous n’avions pas commencé par jouer aussi vite et excitamment que l’an dernier, et nous avons eu l’impression de ne pas être à notre meilleur parfois », avait déclaré le N ° 10 à World Soccer.

Il a ajouté: « Je suis impatient de remporter un trophée avec Liverpool. Je sais que les fans cherchent désespérément à gagner la Premier League. Ce serait un moment incroyable pour le club. Cela a été beaucoup trop long pour une équipe de la taille de Liverpool. Nous pensons que nous allons dans la bonne direction, mais il y a des rivaux très durs – City était incroyable et très fort la saison dernière – mais pourquoi pas? », déclare Sadio Mané.

« Je pense que c’est arrivé naturellement », a-t-il confié à propos de leur connexion. « Lorsque vous avez des joueurs comme Bobby et Mo, ils facilitent les choses. Nous semblons simplement connaître instinctivement les mouvements de chacun et je pense que vous pouvez voir que nous aimons jouer ensemble. Nous voulons être encore meilleurs et marquer encore plus de buts. Notre meilleur reste à venir », a promis le numéro 10 des Lions.

