Championne d’Afrique en 2015, Oumou Khairy Thiam est un cadre de l’équipe nationale du Sénégal. Dans une interview accordée à Record, elle y parle de la prochaine Afrobasket 2019 et du rôle des cadres pour la reconquête du titre.

Pensez vous que le Sénégal a des chances de reconquérir le titre continental?

Bien sur. Le Sénégal a de très grandes chances pour reconquérir le trophée. Cependant, il ne pourra le faire qu’avec une très bonne préparation, afin de mettre tous les atouts de notre côté. Nul doute que la reconquête du titre ne sera pas facile surtout avec la progression énorme des autres équipes. Je pense entre autres aux nigérianes, détentrices du trophée et qui sont redoutables.

Et le rôle des cadres dans l’atteinte de cet objectif?

Comme vous le savez, les grandes compétitions se gagnent avec l’expérience. Les cadres sont très utiles dans les grands moments où les enjeux sont importants et le stress à son maximum. Ces cadres servent à donner confiance aux nouvelles ainsi aider à canaliser la fougue de jeunesse qui peut parfois porter préjudice lors de grands matchs dont l’issue se joue à quelques pertes ou possession de balles prés.

Quelle lecture faites vous de l’arrivée de jeunes joueuses dans la sélection?

C’est une très bonne chose à encourager. Le Sénégal regorge de jeunes talents à travers le monde qui méritent qu’on leur donne une chance. J’ai eu la chance d’entrer en équipe nationale très tôt, de côtoyer et cheminer avec mes ainées. On peut dire que je suis à cheval entre deux générations vu que j’ai intégré la sélection très jeune.

Vous avez travaillé avec trois coaches Pape Moussa Touré, Moustapha Gaye et Cheikh Sarr. Qu’es ce qui les différencie dans l’approche et la méthode de travail?

Ceux sont trois grands coaches qui ont des personnalités et des trajectoires différentes faisant qu’ils peuvent digérer dans la manière et l’approche de coaching. Mais une chose est sure, c’est qu’ils sont tous les trois rigoureux. Ils sont de vrais patriotes avec une forte mentalité de gagneurs.

Source : Record

