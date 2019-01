Le PSG est engagé dans une course contre la montre pour boucler l’arrivée d’Idrissa Gana Guèye. Le technicien allemand ne lâcherait pas sa direction sportive pour lui signer le Milieu sénégalais.

Une première offre avait été lâchée, et refusée par Everton, qui ne souhaite officiellement pas se séparer de son milieu de terrain de 29 ans. Mais l’ancien Lillois n’a pas les mêmes objectifs. Selon nos informations, l’international sénégalais et son agent ont provoqué un rendez-vous lundi avec la direction d’Everton dans le but de faire céder les dirigeants anglais. Selon Skysports qui reprend de même, le joueur a ainsi écrit à ses dirigeants pour leur demander de le laisser rejoindre le Paris Saint-Germain. Mais il n’a pas été jusqu’à formuler la fameuse « transfer request » pour officialiser son envie de départ, poursuit le média anglais. Il ne reste désormais que trois jours pour boucler ce dossier.

Avec un transfert estimé vers les coups de 50 millions d’euros par les médias anglais, PSG saurait désormais à quoi s’attendre et suivre cette éventuelle requête de Gana Guèye envers ses dirigeants.

