Le maire des Parcelles Assainies Moussa Sy veut que son équipe USPA qui évolue en National intègre la ligue professionnelle. Trouvé au stade LSS, il nous confie que le club va s’entraîner et accueillir au stade municipal des Parcelles Assainies dès son ouverture.

« Comme toutes les autres équipes, USPA des Parcelles Assainies va s’entraîner et jouer au stade municipal à son ouverture ».

Moussa Sy a aussi expliqué au micro de wiwsport.com ce qui empêche USPA, l’équipe des Parcelles Assainies de prendre son envol à l’image de Guédiawaye FC ou AS Pikine dans le championnat local sénégalais.

« L’infrastructure en fait partie, c’est à dire notre stade municipal qui n’est pas encore prêt. En plus nous avons beaucoup de joueurs dans les équipes du championnat sénégalais que cela soit en Ligue 1 ou Ligue 2. Ces joueurs issus des Parcelles évoluent dans ces équipes car nous avions un problème de stade. C’est la raison pour laquelle nous nous sommes toujours battus pour avoir ce joyau. Dieu fait bien les choses, je pense qu’à partir de l’année prochaine, ils vont revenir. Sur le plan financier nous avons 20 à 24 millions de budget, donc ce n’est pas un problème de moyen mais d’infrastructure. Nous allons avoir des partenaires, des sponsors et dans 4 ans ou 5 ans nous allons jouer les premiers rôles dans le championnat professionnel à l’image de GFC ou AS Pikine », confie le maire des Parcelles Assainies Moussa Sy.

