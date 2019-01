Ahmed Yahya, le président de la Fédération de football de la République islamique de Mauritanie (FFRIM), a déclaré à l’APS que son pays est « très intéressé » à l’idée d’une co-organisation de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) avec le Sénégal.

« Nous sommes intéressés et preneur d’une co-organisation avec le Sénégal avec lequel nous sommes liés par beaucoup de choses, l’histoire, la géographie et beaucoup d’intérêts économiques », a-t-il expliqué en marge de la 5-ème édition des FFRIM Awards ce samedi à Nouakchott.

« Nous sommes preneurs mais la décision finale ne nous appartient pas et au sujet de 2025, il ne faut pas oublier que c’est la Guinée qui a été choisie. Mais aussi et surtout, il faudrait l’autorisation des pouvoirs publics de nos deux pays qui ont leur mot à dire pour de tels investissements », a-t-il ajouté.

« Nous tous, le Sénégal et la Mauritanie, sommes respectueux de la Guinée, d’ailleurs nous avons de bonnes relations avec la Fédération guinéenne de football », a-t-il rappelé.

Le ministre guinéen des sports a récemment rejeté l’idée d’une co-organisation de la CAN 2025 avec des pays voisins évoquée par Augustin Senghor, le président de la Fédération sénégalaise de football (FSF).

« Avec le Sénégal, la Mauritanie est liée par beaucoup de choses et de plus en plus sur le plan économique », a dit le président Ahmed Yahya qui est par ailleurs un capitaine d’industrie. Selon lui, une co-organisation sera bénéfique pour les deux pays.

Au sujet de son pays, le président de la FFRIM a relevé que la qualification à la CAN 2019 a changé la perception que les Mauritaniens avaient pour le sport en général et le football en particulier.