Pour le démarrage de la douzième journée de la ligue 2 professionnelle, DUC recevait US Ouakam ce samedi au stade Alassane Djigo. Les deux équipes avaient apparemment le même combat, se hisser en haut du classement après des résultats pas satisfaisants ces dernières journées.

Le match était très rythmé, l’ouverture du score, il fallait attendre à la 25e minute pour voir les visiteurs marquer par l’intermédiaire de Ablaye Sow. Au retour des vestiaires, au cour d’un match intense, DUC réussit à réduire le score à la 67e grâce à un but de Babacar Mbow. Au finish, les deux équipes se sont quittées sur un score nul et vierge (0-0). DUC et USO sont provisoirement neuvième et dixième au classement en attendant les matchs de ce soir notamment Port contre Renaissance de Dakar.

Wiwsport.com