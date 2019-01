Un promoteur de la place veut ficeler le combat Ama Baldé vs Siteu. Il parait qu’il a déjà contacté les deux et attend leur réponse pour donner les avances. Le combat entre Ama Baldé et Gris Bordeaux était déjà annoncé depuis des mois.

Comme Fass n’a pas encore réagit, le fils de Falaye Baldé ne veut pas concéder une saison blanche. Le lutteur de Pikine veut même tendre la perche à Siteu, qui ne cesse de le défier, pour éviter de rester sans compétition.

Arenebi