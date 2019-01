Après Leandro Paredes, le PSG s’active toujours pour son deuxième recru cet hiver afin de mieux gonfler son entre jeu avant de faire face aux red devils. Annoncé depuis presque un mois à Paris, le milieu de terrain d’Everton, Idrissa Gana Gueye serait toujours sur les tablettes du PSG et le Sénégalais qui pourrait venir en échange de Thomas Meunier…

Alors qu’Everton demanderait près de 50M€ pour Gueye, pour le PSG, tout pourrait s’arranger grâce à Thomas Meunier. En effet, selon les informations de Téléfoot , les Toffees apprécieraient particulièrement le profil du latéral belge. Alors qu’un échanger entre Meunier et Gueye pourrait être envisageable, l’émission hebdomadaire dévoile la position du PSG à ce sujet. Ainsi, contre le protégé de Thomas Tuchel, on exigerait le Sénégalais plus une somme d’argent. Affaire à suivre…

