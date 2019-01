Il fait partie des jeunes qui sont formés par le légendaire milieu de terrain Xabi Alonso. Dans un cadre rempli de talents, Baba Diocou est l’un des acteurs les plus importants à considérer selon elespanol.

Lors de la dernière rencontre, tenue ce week – end, le Infantil A du Real Madrid (appellation de la sélection des moins de 14ans) n’a pas réussi à prendre les devants. Il s’en est tiré avec un important match nul contre Rayo Vallecano B .

Avec un système 4-4-2 dans lequel Baba Diocou était l’un des principaux joueurs. Système gagnant, il a signé un doublé. C’est d’ailleurs les deux buts marqué par son club lors de cette partie

Le Infantil A du Real Madrid est en tête devant l’Atletico Madrid, et Rayo Vallecano B lui-même.

Le 10 juin prochain, Baba aura 14 ans (âge pour intégrer la sélection cadette). Le jeune milieu de terrain se définit sur le site web du club comme un joueur « qui aide l’équipe à atteindre ses objectifs ». Du Real Madrid lui-même, on le définit comme un footballeur « très corpulent, puissant et fort ». Bien que quelque chose se démarque, c’est la bonne attitude et la capacité de se sacrifier au profit de l’équipe.

Xavi Alonso forme un groupe de jeunes à son image et à sa ressemblance. Et Baba Diocou est l’un de ses élèves les plus avantagés.

Né en Espagne de parents sénégalais, Baba Diocou est sociétaire du centre de formation du Real depuis juillet 2015. Meneur de jeu dans le système offensif du Real, il aura jusqu’à ses 21 ans pour faire son choix entre l’Espagne et le Sénégal.

