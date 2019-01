Il a fait les beaux jours de la tanière vers les années 1980-1990. Omar Gueye Sene vit présentement à Paris mais garde toujours un œil attentif sur les performances des lions.

Pour la Can 2019, l’ancien capitaine de Paris Saint Germain avoue dans les colonnes du journal record que l’environnement de la sélection nationale est miné par des internet crypto personnels.

« Franchement je suis sceptique pour cette compétition. Il ne faut pas se leurrer, au Sénégal on ne travaille pas et on est toujours dans on aurait du faire ceci ou cela. Or, le haut niveau à ses exigences et ses réalités », désole l’ancien joueur.

« Il y’a des préalables. C’est bien beau de dire qu’on maîtrise la logistique et autres Mais, le football ne s’arrête pas exclusivement à ça Il faut inculquer la gagne dans le tète des joueurs. Avant la coupe du Monde, on nous disait que tout était bon et que le senegal était prêt.

Ça ne se résume pas juste à la qualité des joueurs, à l’encadrement technique. il y’a aussi le volet administratif qui joue un rôle important dans les performances des joues. Mais ce qui se passe au Sénégal est par moment bizarre », lâche, le fonctionnaire à la mairie de Paris.

wiwsport.com