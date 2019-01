Un mois après les graves incidents qui avaient émaillé le match Inter Milan-Naples, le Napoli revient soir à San Siro pour le compte de la 21e journée de Serie A pour y affronter l’AC Milan. Le même stade où Kalidou Koulibaly avait été victime de racisme et où il avait été suspendu pour deux matches.

Ce match choc marque le retour en Serie A de Kalidou Koulibaly après deux matches de suspension pour son expulsion justement face à l’Inter, après ces tristes événements contre le défenseur des Lions. « D’une certaine façon, cela me fait plaisir d’être devenu le symbole de la lutte contre le racisme. Mais d’une autre façon, pas du tout. C’est pénible de devoir à nouveau affronter ça. Le foot est un sport populaire, à nous de faire un pas de plus contre les discriminations et le racisme« , a déclaré le poulain d’Aliou Cissé, jeudi dans une interview sur le site officiel de son club.

Un nouveau départ pour celui qui est devenu à travers cet épisode, l’emblème de la lutte contre le racisme ans le sport en général.

wiwsport.com