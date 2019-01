Deux jours après son premier but sous les couleurs de Nancy qu’il a rejoint il y’a une semaine, Santy Ngom s’est montré décisif lors de la victoire de Nancy contre Auxerre ( 1-0) .

Il délivré une passe à destination de Vinni Triboulet, qui a inscrit l’unique but de la partie. Le sénégalais de 25 ans a désormais 1 but et une passe décisif dans son compteur.

wiwsport.com