En perspective du second tour des éliminatoires de la CAN U23, la sélection nationale effectue un stage de préparation en régime internat du 28 au 31 janvier 2019 à Toubab Dialao. Joseph Koto a fait appel à 25 joueurs.

Sur cette nouvelle liste de 25 joueurs, les trois NGB, le gardien de but Maguette Saër Ndiaye, le défenseur Alioune Guèye et le milieu de terrain Pape Boubacar Ciss, n’y figurent pas. Tout comme que Souleye Sarr de Mbour Petite Côte. Toutefois, le gardien de l’AS Pikine, El Hadji Malick Diambang, élu homme du match contre Dakar Sacré-Coeur (0-0), amadou Kane de Guédiawaye FC, Jean Paul Mbengue d’Etoile Lusitana, Mohamed Pouye de Mbour Petite Côte et Abdou Khadre Aïdara d’Etoile Lusitana retrouvent le groupe.

La Liste des 25 joueurs convoqués pour le stage

Lamine Sarr (US Gorée) Idrissa Ndiaye Diambars (FC de Saly) El Hadji Malick Diambang (AS Pikine) Dominique Mendy ((Génération-Foot) Jean Paul Mbengue (Etoile Lusitana) Khadim Diaw (Génération-Foot) Mohamed Diop (Dakar Sacré-Cœur) Mor Talla Nguer (US Gorée) Mohamed Pouye (Mbour Petite-Côte) Albert Diène (Jaraaf de Dakar) Souleye Sarr (Mbour Petite-Côte) Mohamadou Lamine Dia (Teungueth FC) Abou Lô (Génération-Foot) Amara Ndiaye (Jamono de Fatick) Ndiaga Yade (Génération-Foot) Mor Talla Gaye (Diambars FC de Saly) Maurice Valentin Gomis (Sonacos de Diourbel) Mamadou Chérif Diallo (AS Pikine) Ousmane Kane (AS Douanes) Adama Wade (Dakar Sacré-Cœur) Meïssa Ba (Dakar Sacré-Cœur) Mamadou Kane (Guédiawaye FC) Cheikh Mbacké Bèye (Yeggo Foot pro) Jean Paul Mbengue (Etoile Lusitana) Abdou Khadre Aïdara (Etoile Lusitana)

