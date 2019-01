Poursuive les chantiers, malgré le grand ratage de 2019, décision prise par le Cameroun, un pays qui est censé organiser la CAN 2021. Il parait que 1200 milliards ont été décaissé dans le cadre de cette coupe d’Afrique des Nations.

Selon les investigations de France 24, on fait face à un scandale financier. « La situation a créé une polémique dans le pays, notamment autour du coût élevé de ces chantiers, évalué par certains lanceurs d’alerte à près de 1,8 milliard d’euros. Et s’ajoutent à cette somme faramineuse des allégations de surfacturations, de pots-de-vin et de corruption », informe la même source.

Pourtant le Cameroun était le pays hôte de la CAN 2019, qui se déroulera finalement au mois de juin en Égypte. Le pays de Samuel Eto’o était désigné par la CAF pour organiser ce grand événement.

Mais c’est à Dakar lors des CAF Awards que la CAF a octroyé à l’Egypte l’organisation de la CAN 2019, et le Cameroun prendra l’édition de 2021.

Malgré les travaux qui étaient en phase de construction, le comité exécutif de la CAF a jugé que le Cameroun n’est pas prêt pour organiser la compétition. On parle dans la presse camerounaise de scandale financier ou encore une surfacturation par rapport à certains marchés de gré-à gré.

