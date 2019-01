La déclaration du ministre guinéen des sports n’a pas laissé de marbre son homologue sénégalais. Matar Ba parle de discussions entre fédéraux et positionne le Sénégal pour la can 2023 ou 2027.

Avec les Jeux olympiques de la Jeunesse en 2022 à Dakar, le Sénégal disposera de nouvelles infrastructures et la rénovation des stades dans plusieurs villes. Ainsi, le voeu du ministre des sports serait de se lancer dans l’organisation de coupes d’Afrique des Nations.

Le ministre des Sports répète ce souhait du Sénégal dans tous ces discours. Sur le refus du ministre guinéen de partager la can 2025, Matar Ba lâche son sentiment au micro de RfiAfrique : « J’ai été surpris qu’une voix officielle rejette une collaboration pour organiser une coupe d’Afrique. Car ceux sont deux présidents de fédération (Augustin Senghor et Antonio Souaré qui ont émis une idée de co-organisation. Et cette idée n’a jamais été formelle, ni officielle. »

Toutefois, la can 2027 qui n’est pas encore attribuée sera aussi une occasion que ne ratera pas le Sénégal assure le patron des sports. Même si tout semble indiquer qu’aprés les Jeux olympiques de la Jeunesse, le Sénégal peut organiser la can à tout moment. « Même avant 2027, si on a une opportunité, on est partant » explique t’il.

La can 2023 serait l’opportunité dont parle le ministre. Alors que cette édition est attribuée à la Côte d’ivoire, Matar Ba explique: « Avec la manière d’organiser les can, il y’a eu des désistements des pays hôtes. Donc, on ne sait jamais ce qu’il va se passer. Le Sénégal a toujours joué un rôle de Sapeur Pompier , pour aider l’Afrique. »

