Il est absent en équipe nationale depuis quelques temps. Babacar Khouma fait partie des attaquants sénégalais prometteurs. Formé à la Fiorentina, Khouma veut participer à la prochaine coupe d’Afrique des nations qui aura lieu en Egypte.

Dans un entretien avec record, il explique de ne pas avoir assez de temps de jeu en équipe nationale pour pouvoir faire ses preuves. « N’oubliez pas que je venais d’arriver dans une équipe nationale où j’ai trouvé des joueurs qui étaient en place depuis belle lurette. J’ai joué, je n’ai pas marqué et je reconnais avoir perdu des occasions de but. Mais, à mon humble avis, un joueur est testé à long terme; ce n’est pas sur un match qu’on juge un joueur ».

Il avance: « On a vu des joueurs passés à coté d’une coupe du monde mais par la suite ils ont réussi une carrière internationale. Je pense qu’on doit reconnaître la valeur d’un joueur. On doit être en mesure de savoir ses capacités. Maintenant, si on a plus confiance on tire les conclusions. Mais aucun entraîneur ne peu juger un joueur sur un match », explique l’attaquant sénégalais sur son absence en équipe nationale.

wiwsport.com