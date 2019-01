Ceux qui pensaient que Balla Gaye 2 pouvait court-circuiter Modou Lô pour affronter Eumeu Sène peuvent déchanter. Agent du Roc des Parcelles, Birame Gningue estime que seul un cas de force majeur peut faire capoter ce choc royal.

Modou Lô n’est pas dans une logique de renégocier le contrat qui le lie au promoteur Tapha Diop de OkayAfrica, pour en découdre avec Eumeu Sène. « Comme prévu, le combat Modou Lô / Eumeu Sène sera officiellement signé le 1er février 2019. En tout cas, s’il n’y a aucun changement d’avis du côté du promoteur. De notre côté, il n’y aura aucun problème », rassure déjà Birame Gningue. Pour le moment, aucun contrat normal ne lie le promoteur du prochain choc royal à Modou Lô. Mais, un protocole d’accord dûment signé atteste que chacune des parties est tenue de respecter un certain nombre d’engagements conventionnels. « Nous avons signé un protocole d’accord avec le promoteur. A ce propos, je ne vois rien qui puisse nous amener à ne pas respecter ce qui est paraphé dans ledit document conventionnel d’accord », reprend le manager de Xaragne Lô, au bout du fil.

Mieux, pour clore le débat, la même source affirme: « Nous sommes déjà tombés d’accord avec le promoteur sur le cachet et l’adversaire. Nous respecterons ces engagements-là inclus dans le protocole. Et je peux vous rassurer que seul un cas de force majeur peut faire foirer ce combat entre Modou Lô et Eumeu Sène. De notre côté, il n’y aura aucun changement ».

