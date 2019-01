Dans un entretien avec le le journal Record repris par wiwsport, l’attaquant sénégalais de Sassuolo en Italie est revenu sur l’affaire Kalidou Koulibaly qui a été victime de cris de singes et de chants racistes à Milan ainsi sa relation avec le défenseur sénégalais.

« J’étais remonté parce que Kalidou Koulibaly ne mérite pas ça. Je n’ai jamais vu un personne aussi sympa que lui , on en a longuement discuté et je lui ai remonté le moral en tant que frère. Franchement , Koulibaly m’aide beaucoup. Même dans la recherche des fonds pour la fondation. Franchement , il m’a ouvert son visage et depuis lors, nous avons gardé d’excellentes relations », raconte le joueur de Sassuolo.

