Kalidou Koulibaly a réagit aux cris racistes dont il était victime il y’a quelques semaines lors de la rencontre entre Naples et Inter. Le défenseur sénégalais dans une interview avec le chargé de communication du club exprime son désarroi.

Koulibaly fait partie des cadres de cette équipe de Naples et reste parmi les meilleurs défenseurs du monde. Victimes de cris racistes contre l’Inter le 26 décembre. Il estime avoir le soutien de sa famille durant ces moments.

« Il y a eu beaucoup de choses positives. Ma famille a été proche de moi, et cela m’a plu. C’est la chose la plus importante au monde. J’ai aussi reçu beaucoup de messages d’amis ou de connaissances, et sur les réseaux sociaux. Je n’oublierai jamais ce soutien. »

