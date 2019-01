La Ligue sénégalaise de football professionnel (LSFP), par la voix de son président Saër Seck, a appelé le chef de l’Etat, Macky Sall, à intervenir pour sauver ses compétitions dont l’organisation est rendue quasi impossible par les difficultés d’accès aux infrastructures sportives et le déploiement de son diffuseur, Startimes.

« Il y a un risque que la Ligue professionnelle se meurt en raison des problèmes rencontrés par notre diffuseur qui n’arrive pas à déployer ses activités commerciales », a indiqué Saër Seck au cours d’une conférence de presse.

Pourtant, « […] cette société ne diffuse qu’en mode satellitaires’’. Il n’y a dès lors « aucune possibilité d’entrer en concurrence avec la TNT », a-t-il fait valoir en référence à la plainte déposée par une société de la place contre le groupe de médias d’origine chinoise.

« Avec cette plainte, Startimes n’arrive plus à mener à bien ses activités au Sénégal« , a insisté le président de la LSFP, selon qui les clubs ont besoin de la manne financière attendue dans le cadre de ce partenariat pour faire face à leurs engagements.

« Il y a un gros risque que cette société qui a signé un partenariat avec la Ligue professionnelle sur 10 ans et qui va investir 11 millions de dollars résilie et plie bagages », a alerté le président de la LSFP.

« Nous en appelons au chef de l’Etat qui fait énormément d’efforts en termes de réhabilitation des stades et de mise en place de nouvelles infrastructures sportives », a-t-il dit, évoquant le projet de stade olympique de 50.000 places.

Avec Startimes, en plus de cette enveloppe financière, la Ligue professionnelle a entamé des discussions avec de nouveaux partenaires ayant appris que les matchs seront diffusés, a annoncé le président Saër Seck. Il a prévenu que tous ces efforts seront vains, si le diffuseur chinois plie bagages.

La ligue sénégalaise de football professionnel a révélé en octobre dernier avoir signé un contrat de 10 ans avec la société chinoise StarTimes pour la visibilité et le développement du championnat local.

Dans ce cadre à l’occasion de chaque journée, deux matchs seront diffusés par StarTimes, pour un total de 52 matchs par saison avec des rediffusions sur une chaîne créée en partenariat avec la RTS (télévision publique).

Et en plus de la diffusion des matchs, il est aussi établi dans le contrat la construction de 10 pelouses synthétiques pendant les dix ans, soit une pelouse par an.