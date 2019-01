Des manquements sont notés dans la gestion du football professionnel par les autorités étatiques notamment avec le blocage des activités de Star Times, son principal sponsor. La ligue sénégalaise de football professionnelle a tenu une réunion de mise au point pour tirer sur la sonnette d’alarme.

« Nous avons fait dix ans de football professionnel sans qu’il n’y ait de droits télé achetés par des médias. On a trouvé un télédiffuseur (Star Times) prêt à mettre 6,3 milliards F CFA dans les dix prochaines années. Paradoxalement, des problèmes et des obstacles surgissent de partout et font que ce télédiffuseur est incapable de développer ses activités commerciales au Sénégal », a regretté Saer Seck, le président de la Ligue sénégalaise de football professionnel (LSFP) sur le site journaldebrazza.

Le blocage du sponsor serait due à une plainte déposée par la TNT qui risque de rompre le contrat de la LSFP ET Startimes selon Saer Seck: « il est impossible d’acheter le décodeur de Star Times à cause d’un certain nombre de mesures administratives consécutives à une plainte du groupe Excaf portant sur la Télévision numérique terrestre (TNT), ces manœuvres font que le télédiffuseur sera obligé de se retirer du Sénégal en cassant le contrat qui le lie à la LSFP ».

Pourtant tel ne devrait pas être le cas explique le patron de la ligue pro: « ce qui est reproché à Star Times, c’est un empiètement dans le domaine de la TNT dont Excaf détient une exclusivité accordée par l’Etat du Sénégal et expirant en 2019. Mais la technologie utilisée par Star Times n’est pas la TNT puisque les images sont satellitaires. Pour avoir la TNT au Sénégal, il faut un dispositif qu’Excaf seulement possède dans ce pays ».

wiwsport.com