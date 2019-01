La confédération africaine de football a publié la liste des arbitres qui seront présents à la Can u20 prévu du 2 au 17 février au Niger. Sur cette liste, aucun arbitre sénégalais n’y figure. Occasion saisie par wiwsport.com de tendre le micro à Malang Diedhiou, ancien arbitre international devenu instructeur.

Pourquoi il n’y a pas d’arbitres sénégalais sur la liste de ceux devant officier la CAN U20?

Il n’est pas évident qu’on ait des arbitres sénégalais pour chaque compétition. Ce n’est pas forcement un problème de compétences, les arbitres sénégalais sont très compétents. Cela obéît à certains critères et je pense que nous pouvons les remplir pour la CAN U17. Il y’a beaucoup de critères mais les plus importants sont la performance et la zone. Ce dernier point est important parce qu’un arbitre sénégalais par exemple ne pourrait en aucun cas arbitrer un match du Sénégal.

Es ce que le Sénégal a actuellement des arbitres qualifiés pour les compétitions continentales?

Ce n’est pas les compétences qui nous manquent. Sur ce point je peux rassurer que nous avons des arbitres compétents. Nous avons 3 arbitres qui sont dans l’élite de la CAF et qui peuvent être présents dans ces compétitions. Il s’agit de Maguette Ndiaye, de Issa Sy et de Daouda Gueye. C’est la raison pour laquelle je ne désespère pas à voir un à la CAN U17. La certitude pour moi est que le Sénégal aura son trio à la CAN senior.

Sans être dans les secrets de Dieu, je puis confirmer que les deux assistants sénégalais qui sont déjà dans l’élite et forcement sauf miracle Maguette Ndiaye, arbitre central seront à la can 2019.

Quels sont ses chances?

Maguette Ndiaye vient d’être présélectionné parmi les 9 arbitres africains pour la coupe du monde 2022. Il va effectuer un stage au mois de février. C’est la CAF qui a fait la proposition. Je ne comprendrais pas comment la Caf sélectionnerait un arbitre pour la coupe du monde et ne le retiendrait pas pour la can. Je crois que le Sénégal aura un arbitre pour la can senior 2019 et la can u17.

C’est une présélection. La liste définitive des candidats sera publiée après certaines compétitions de la FIFA comme la coupe du monde u20 et celle u17. La CAF propose et c’est la FIFA qui fait le choix définitif.

Es ce qu’on aura un trio sénégalais?

Le niveau de sélection est diffèrent. Maguette part au séminaire seul. Les assistants ne seront pas avec lui pour le moment. Donc on ne sait pas avec qui il sera. Le Sénégal sera doublement représenté dans ce séminaire parce qu’en plus de Maguette Ndiaye j’y serais en tant qu’instructeur de la FIFA (son nouveau poste après sa retraite en tant qu’arbitre).

