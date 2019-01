Membre du comité exécutif de la Fédération Sénégalaise de Football (FSF), Samsidine Diatta a accompagné les lionceaux en Arabie Saoudite dans le cadre de la préparation de la CAN U20 qui aura lieu au mois de février au Niger. Les lionceaux ont enregistré deux victoires contre l’équipe saoudienne.

Dans cette interview avec wiwsport.com, le représentant de la FSF est revenu sur la préparation des poulains de Youssoupha Dabo et les chances du Sénégal au Niger. Samsidine Diatta a aussi évoqué que ce groupe pourrait assurer la relève dans l’avenir avec l’équipe A.

Que retenez-vous de la préparation des lionceaux en Arabie Saoudite ?

C’est une occasion de remercier la Fédération saoudienne qui nous a permis de jouer deux matchs amicaux chez eux. Cela a été riche en expérience car nous venons de nous confronter à une équipe qui est championne d’Asie en U20. En dehors de tout, le style technique des saoudiens nous a donné une autre conception de comment aborder ce genre d’équipes.

Parlez-nous de l’effectif, est ce qu’il est au complet surtout au niveau des expatriés convoqués ?

On était parti avec 22 joueurs et il y a trois autres qui devraient rejoindre le groupe mais toujours est-il que le coach aura à choisir 21 pour la CAN. Rien n’est définitif. Personne ne peut aujourd’hui dire celui qui sera présent au Niger. Même les expatriés qui y sont n’ont pas la garantie comme quoi ils seront d’office de la partie. Il va falloir se faire violence pour mériter sa place.

Pour la suite de la préparation, l’équipe effectuera une autre sortie où vous comptez rester au Sénégal ?

Je ne suis pas au courant de cette dernière sortie et je ne crois pas trop. Peut-être que le président Senghor en sait quelque chose. Tout ce que je sais est que l’équipe va rejoindre le Niger sous peu.

Il était annoncé dans la presse que l’équipe sud-africaine viendra au Sénégal pour poursuivre sa préparation et jouer un match amical avec les lionceaux, vous pouvez nous en dire plus ?

Je ne suis pas informé de la présence des sud-africains par conséquent je ne peux pas confirmer une information qui ne m’est pas parvenue.

Selon vous quelles sont les chances du Sénégal à la prochaine CAN U20 ?

Le Sénégal sera très bien attendu au Niger pour avoir été finaliste deux fois successivement donc il ne faut pas fuir le statut de favori. Maintenant on y va pour confirmer et répondre aux attentes du peuple sénégalais. On se doit l’obligation de faire bonne figure.

Seulement il n’y a jamais de garantie de victoire au football. La seule chose qu’on maîtrise, et là je reprends le coach des u20 Dabo, c’est qu’on peut dire « ce duel je vais le remporter mais je vais gagner, on ne peut jamais le déclarer ». On verra à la fin de la finale qui sera champion. En tout cas le Sénégal travaille dans ce sens et prie le bon Dieu de nous donner la coupe.

Justement on dirait que cette équipe de Youssoupha Dabo dégage une certaine maturité ?

Je peux le confirmer. Il y a vraiment un groupe qui vit bien. Un groupe solidaire sur ce que j’ai vu en Arabie saoudite. Il faudra continuer dans ce sens pour être grand. Le staff aussi dégage de l’assurance ce qui est de bon augure. Il ne reste que les prières de tous les sénégalais pour que tout se passe à merveille. La Fédération est dans ce sens avec un vrai suivi et une attention particulière pour que les jeunes s’inscrivent à jamais dans l’histoire du football sénégalais.

Donc ces jeunes pourront assurer la relève dans l’avenir avec l’équipe A ?

On peut bien espérer. Le Sénégal n’a jamais manqué de bonnes générations de jeunes joueurs. Maintenant qu’ils soient encadrés et bien conseillés dans les choix qu’ils auront à faire. Si tel est le cas nous aurons une bonne relève. Le boulot continue. C’est le moment de rendre un vibrant hommage et surtout féliciter la FSF qui est en train de faire un travail remarquable en mettant en marche le centre Jules François Bocandé qui reçoit régulièrement les jeunes en préparation. Il s’y ajoute celui de Guereo qui est fonctionnel en ce moment. S’il y a eu une stabilité en terme de performance de la petite catégorie c’est en partie grâce à ces efforts conçus par la Fédération Sénégalaise de Football.

Vous êtes membre du comité exécutif de la FSF, le Sénégal doit jouer son dernier match comptant pour les éliminatoires de la CAN 2019 et un match amical, vous pouvez apporter quelques éclaircissements sur le lieu surtout avec le stade LSS qui doit être réfectionné ?

Oui effectivement je suis membre du comité exécutif. Mais je vais d’abord lever une équivoque. Être membre du CE ne donne pas l’obligation de connaitre toutes les informations surtout pour des matchs amicaux qui sont toujours en négociations. Tout est au laboratoire et il y a des laborantins qui y travaillent pour ensuite communiquer sur le choix .Pour le match au Sénégal nous avons le stade LSS jusqu’à preuve du contraire. Si LSS n’est pas disponible à cette date, Late Dior de Thies est en pleine rénovation. On verra bien d’ici là.

Les clubs sénégalais peinent en compétitions africaines, qu’est ce qui explique cela selon vous ?

C’est très simple ! Nous avons un championnat très régulier depuis quelques années mais au niveau africain ça traîne les pieds parce que financièrement nos clubs sont en difficulté. C’est ce qui explique qu’aucun club ne parvient à garder son effectif de la saison précédente. Il y’a un renouvellement d’effectifs permanent. Ça ne peut prospérer en termes de compétitions africaines. Tous les meilleurs partent après une saison. Que voulez-vous qu’on gagne ?

(Propos recueillis par Mohamed El Amine Diop)