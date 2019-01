Le président de la Fédération égyptienne de football (EFA) Hany Abo Rida a dévoilé la liste des cinq villes et huit stades qui vont accueillir les matches de la Coupe d’Afrique des nations 2019.

16 jours aprés avoir été désigné comme organisateur de la CAN 2019, tout semble fin prêt du coté de l’Egypte. Du 15 juin au 13 juillet, la capital Le Caire et d’autres villes égyptiennes vont abriter la phase finale de la CAN. Les stades d’Alexandrie, du Caire, de Suez et de Port Said sont choisis pour la Can 2019.

Selon Hany Abo Rida, le choix des sites suit cette logique : « Nous ne choisissons pas seulement un stade parce que sa pelouse est verte. Nous prenons aussi en compte d’autres facteurs-clés tels que les hébergements, les transports ainsi que l’ambiance dans une ville-hôte ».

Toutefois, le stade de Borg El Arab, près d’Alexandrie, qui a accueilli de nombreux matches de l’équipe nationale d’Egypte ces dernières années, ne servira finalement pas pour la CAN 2019. « Nous avons préféré exclure [ce stade] après qu’il ait abrité beaucoup de matches de championnat », s’est justifié le patron de l’EFA.

Ce dernier a par ailleurs défendu Ismailia en tant que ville-hôte. Celle-ci a pourtant été le théâtre de violences de la part des supporters de l'Ismaily FC face à ceux du Club Africain (Tunisie), en coupe d'Afrique de clubs, le 18 janvier dernier. « Nous ne pouvons pas punir la ville en excluant ce stade à cause de troubles causés par le public », a assuré Mr Rida.

D’ailleurs la CAF a décidé d’exclure le club égyptien de la compétition. Les supporters avaient lancé des projectiles sur les arbitres camerounais.

