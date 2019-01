En ligue africaine des champions comme en coupe de la confédération, le Sénégal peine à s’illustrer dans les compétitions continentale. Les clubs ne proposent pas un jeu ni une structuration pouvant rivaliser avec les autres équipes africaines.

Selon le directeur exécutif de la ligue pro, les clubs ont un problème structurel et le mode de fonctionnement du football sénégalais devrait être revu. Dans une interview accordée à Sudonline, Amsatou Fall tente d’expliquer les déroutes des clubs sénégalais qui peinent à franchir la phase des poules de ces compétitions.

« Nos clubs souffrent d’un problème de croissance, de réorganisation et restructuration. Mais aussi des moyens dérisoires qu’ils disposent quand on les compare même aux pays qui nous entourent. La Guinée nous prend nos joueurs. Il y a aussi le profil des acteurs au niveau de l’entité de la compétition intervenant du terrain que ce soient joueurs, entraineurs, managers généraux. La deuxième cause, c’est la méthode de gestion de nos clubs », explique t-il.

Sur la gestion, Amsatou Fall pense que les clubs doivent s’adapter au nouveau mode de management « le business foot ».

« Les clubs sénégalais doivent être gérés comme des entreprises et épouser le mode de fonctionnement de sociétés qui contrôlent leur évolution. L’autre aspect est juridique mais aussi sur le management de nos clubs. Ceux sont aussi les moyens financiers. Ils souffrent d’un héritage de l’amateurisme. Il y a les hommes qui ont certes leurs savoirs et leurs expertises. Mais cela se résume à la compétitivité et à la compétition », poursuit-il.

De son point de vue, il faut d’autres races de dirigeants qui évoluent dans le domaine du business, des actionnaires pour compléter les dirigeants traditionnels. « Ceux-ci doivent permettra d’avoir une autre gestion, une nouvelle planification. C’est cette entité qui doit s’occuper de la gestion du club et de la pérennité du club. Ce que bon nombre de clubs, en dehors de ceux issus des centres de formation, n’ont pas. Les clubs s’occupent plus des résultats du dimanche. Ce qui plombe la restructuration, la modernisation et la recherche de ressources additionnelles notamment dans le domaine du marketing sportif».

wiwsport.com