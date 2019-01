Modou Lo a réagit au micro de wiwsport.com après son face to face avec Balla Gaye 2 hier à la TFM. Le rock des Parcelles Assainies explique ce qui l’a ressenti après le combat et se dit prêt à affronter Eumeu Sène.

« La défaite est difficile, mais on gère, c’est la loi du sport et nous sommes des sportifs. Maintenant on regarde ce qui est devant nous. Certains disaient que je suis malade, mais pour les rassurer je vais bien alhamedoulila. C’est la lutte qui est ainsi faite, il y’a tout le temps des rumeurs. Avant je me préparais avec le même encadrement et j’enregistrait des victoires, donc aujourd’hui si on a une défaite on laisse tout entre les mains de Dieu. La lutte est notre métier. Je suis prêt à affronter Eumeu Sène », confie Modou Lo.

