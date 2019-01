La Fédération sénégalaise de taekwondo a démarré la nouvelle saison avec un passage de grade, organisé par la Ligue de Dakar, qui a regroupé des pratiquants venus de la capitale et de l’intérieur du pays.

La famille du taekwondo sénégalais s’est retrouvée, ce week-end, au stade Amadou Barry de Guédiawaye. La Ligue de Dakar a réuni les adeptes de cette discipline martiale pour un passage de grade national. Cette évaluation concernait les combattants les plus gradés, répartis en ceintures rouge et noire. Au total, ils étaient au nombre de 169, dont 63 candidats pour la ceinture rouge 1ekeup, 54 pour la ceinture noire 1e dan. Quant aux prétendants au 2ème dan, il y en avait 27. Ils sont 13 aspirants pour le 3ème dan, 6 candidats au 4e dan et 2 postulants pour le 5ème dan.

Selon le responsable de la Division nationale des grades, maître Ibrahima Diédhiou, 7éme dan, pour réussir ce test, le candidat est tenu de maitriser son programme. Notamment constitué des coups de pied et de bras, des mouvements de base, et des techniques de combat. En outre, il devra aussi faire montre d’une grande endurance physique, résultat d’une assiduité aux entrainements. Revenant sur la régularité du candidat lors des séances d’entrainements, il a souligné que pour passer à la ceinture noire 1e dan, le disciple suit un programme dont la pratique s’étend en six mois. A partir du 2ème dan, il peut se présenter toutes les deux années aux examens de passage. Les années vont crescendo, selon les grades souhaités.

Abordant les notations, il ajoute que trois jurys, constitués de maitres qualifiés, sont désignés. Ces derniers surveillent, avec objectivité, les qualités de chaque candidat dans les différentes épreuves. ‘’Pour qu’un élève puisse passer, il lui faut une note de 6/10 avec au moins deux jurys. Une annotation à partir de 5 et en dessous entraîne l’échec. Il n’y a pas de quotient. Donc, il faudra exceller dans toutes les épreuves’’, informe-t-il.

Un calendrier chargé

Abdoul Baidi Ndiaye, le directeur technique national de la Fédération sénégalaise de Taekwondo, renseigne que c’est une discipline olympique, bien structurée sur le plan national et mondial. A ses yeux, l’une des preuves en est que les diplômes de ceinture noire sont délivrés par la division internationale des grades, en Corée du Sud. Se réjouissant des succès réalisés l’an passé, il a laissé entendre que la nouvelle saison aura, à son tour, un calendrier fort chargé. En février prochain, le championnat du monde para-taekwondo, pour les pratiquants en situation d’handicap aura lieu en Turquie. Le Sénégal a mis en place une équipe pour participer à cet événement majeur, a-t-il annoncé.

Beaucoup d’autres compétitions sont prévues au niveau national. Un séminaire sur la formation des arbitres débutera la semaine prochaine. Après cela, la compétition dite les Trophées des champions, se tiendra le 9 février au Stade Lat Dior de Thiès.

La Fédération de taekwondo envisage aussi de mener des activités sociales comme le don de sang et des campagnes de sensibilisation sur l’insécurité routière.

Enquête Plus