« Eumeu Sène a reçu une avance de ma part avant le combat Balla Gaye 2 vs Modou Lo. On a discuté avec Birame Gningue plusieurs fois sur ce combat. Il m’a demandé d’attendre que le contrat qui liait Modou Lo à IACOM finisse pour ne pas déstabiliser son lutteur. J’ai parlé avec Birame donc on doit conclure pour ce combat. Eumeu a déjà lui son avance. Aziz NDIAYE veut mettre son argent dans ce combat. Il m’a demandé de gérer Balla Gaye et lui donner une avance. Je lui ai dit d’attendre que ma discussion avec Birame arrive à terme et si nous ne sommes pas d’accord on pourra voir. Sinon pour le moment c’est le combat Eumeu Séne vs Modou qui sera ficeler », affirme Moustapha Diop lors du face to face à la TFM.