Mayacine Mar estime que la compétition est toujours difficile quel que soit le pays organisateur. « Le contexte égyptien ne nous émeut pas, dit-il avant d’ajouter: « bien au contraire, on va se donner les moyens de bien se préparer et de s’imposer dans cette compétition ».

Mayacine Mar estime que la compétition est toujours difficile quel que soit le pays organisateur. « Le contexte égyptien ne nous émeut pas, dit-il avant d’ajouter: « bien au contraire, on va se donner les moyens de bien se préparer et de s’imposer dans cette compétition ».

Dans les colonnes du journal l’Enquête, le technicien est aussi revenu sur le dernier match des lions du Sénégal contre Madagascar, comptant pour la 6e et dernière journée des éliminatoires de la Coupe d’Afrique. Malgré la qualification déjà acquise, Mayacine Mar a souligné l’importance de cette rencontre pour l’équipe du Sénégal. « Ce n’est pas un match de gala. On va le jouer ici à Dakar devant notre public. C’est une grosse affiche et on fera de bons résultats ».