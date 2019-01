Modou a décortiqué sa défaite du 13 janvier dernier face à Balla Gaye 2. Le Rock des Parcelles Assainies explique que dans ce combat, il a commis des erreurs, ce qui a fait que son adversaire a finalement remporté la victoire.

« Soyeu daanou tiouné gayeu doneu. Beussou Gnakeu bokoul ak beussou ameu. J’ai fait ce que j’avais à faire, j’ai travaillé dur mais je devais tomber. Si on doit perdre, on commet des erreurs et j’en ai commis devant Balla Gaye 2 », a affirmé le rock des parcelles Assainies lors de son dernier face to face avec Balla Gaye 2.

