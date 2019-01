Modou Lo a donné des éclaircissements sur son combat contre Eumeu Sène. Le rock des parcelles Assainies explique que son probable combat avec Eumeu Sène est en discussion avancée.

« Je profite de l’occasion pour remercier mon parrain Birame Gningue qui a commencé à démarcher ce combat depuis ma préparation quand j’étais en Espagne. Nous sommes en discussion très avancée avec le promoteur Moustapha Diop, et ce que père Birame décidera, je serai ok avec lui, moi je ne fais que m’entraîner et lutter.

Je suis un lutteur et mon souhait est d’avoir deux à trois combats par saison. Avant je luttais cinq fois par saison, mais maintenant, si je puux avoir deux combats, c’est l’idéal », annonce Modou Lo.

wiwsport.com