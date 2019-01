Moustapha Diop a affirmé sur la TFM qu’Aziz Ndiaye veut ficeler le combat royal entre Eumeu Sène et Balla Gaye 2. L’agent du lion de Guédiawaye veut mettre sur la table beaucoup d’argent pour que son poulain affronte le rock des Parcelles Assainies.

« Aziz veut le combat Balla Gaye 2 vs Eumeu Sène. Il m’a appelé pour me le dire, mais il sait que nos discussions sont très avancées avec Birame Gningue l’agent de Modou Lô. Nous attendons l’issue de nos discussions avec le camp de Modou Lo pour voir parce que c’est le combat que nous avons décidé d’organiser. Eumeu a déjà pris son avance et nous comptons officialiser ce combat au début du mois de juillet », a expliqué M. Diop. « Si aucun accord n’est trouvé, il se pourrait qu’on se tourne vers Balla Gaye 2 », a-t-il précisé.

