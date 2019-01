Youssouf Sabaly n’est pas allé jusqu’au bout de la dernière rencontre de son équipe, Bordeaux qui s’est imposé devant Dijon (1-0), pour le compte de la 21eme journée de la ligue 1.

Le latéral droit sénégalais était obligé de quitter ses partenaires avant-hier dimanche en cédant sa place à Sergi Palencia. Mais à la fin de la rencontre, le joueur formé au Psg a tenu à rassurer tout le monde « Il n’y a rien de grave. C’est une béquille, c’est tout. Apres cette victoire, on va se projeter vers strasbourg qui est bien en ce moment. Mais, on va bien récupéré et bien préparer cette semaine » a-t-il dit.

