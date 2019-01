Alors qu’il venait juste de comptabiliser 5 minutes de jeu, Gorgui Sy Dieng a été expulsé du terrain à la suite d’une chamaillerie musclée avec le joueur de Phoenix Sun Devin Booker. Le pivot ne comprend pas la décision des arbitres.

Les arbitres de la rencontre ont sanctionné les deux joueurs d’une double faute technique avant de les éjecter.

Une décision que ne comprend pas Dieng qui s’est expliqué au micro de ESPN: « Faute technique, d’accord, c’est bien, mais une expulsion? Je veux savoir pourquoi. Je sais que si tu as deux fautes techniques, tu es éjecté. Mais je n’en méritais qu’une.Et je n’ai pas jeté un coup de poing. C’est lui qui a essayé de me frapper, n’est-ce pas? Et je suis éjecté. J’aimerais savoir pourquoi. «

Sur l’altercation avec l’arrière des Suns, il donne sa version : « Il m’a parlé, je lui ai répondu en retour. Je pense qu’il a essayé de me frapper. Tout le monde a vu que je n’avais pas lancé de coup de poing. Dans cette ligue, beaucoup de gars pensent qu’ils sont coriaces, et ils ne le sont pas. »

Devon Booker n’a pas voulu parler aux journalistes selon la source. Il serait parti sans faire de déclaration.

wiwsport.com