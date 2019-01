La blessure de Marco Verratti, son seul milieu défensif de métier, a plongé le Paris SG dans l’urgence de vite recruter un milieu défensif. Le club de la capitale a fait une offre de 25 millions d’euros à Everton pour Idrissa Gueye.

D’accord pour rejoindre le club de la capitale, l’ancien joueur de Diambars aurait entretenu une discussion avec Antero Henrique sur les termes de son futur contrat. Ainsi Gana Gueye ferait le pressing depuis quelque temps afin de rejoindre le groupe de Tuchel qu’il a eu au téléphone la semaine dernière.

Et alors que les discussions se poursuivent entre les deux clubs, Yahoo Sports annonce cet après-midi qu’un accord serait intervenu entre le PSG et l’international sénégalais sur la base d’un bail de 4 ans et demain, soit jusqu’en juin 2023.

L’entraîneur du PSG a annoncé sur rfi: « C’est très difficile, pas seulement pour moi, mais pour toute l’équipe et tous ici », a reconnu mardi le technicien allemand, à la veille d’affronter Strasbourg en 16e de finale de la Coupe de France. « On cherche depuis cet été. Maintenant, on est le 22 janvier. On en a besoin. Beaucoup de choses se sont passées. On a perdu Adrien (Rabiot), +Lass+ Diarra et Marco. La situation ne s’est pas améliorée. »

De ce fait, le nom de Gana Gueye revient le plus souvent dans la presse depuis quelques semaines. Cadre de l’équipe nationale du Sénégal, le milieu de terrain d’Everton a fait ses preuves avec Lille avant de rejoindre la Premier League.

wiwsport.com