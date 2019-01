La ligue nationale de basketball a publié la liste des joueurs qui se sont illustrés à mi parcours. Dans la catégorie MVP figure deux joueurs sénégalais qui se sont faits un nom dans le championnat français.

Youssoupha Fall et Youssou Ndoye, ces deux pivots sénégalais jouent les grandes rôles dans leurs clubs. Sans surprise, ils sont en tête de liste de la LNB. Sur leur site il présente les deux joueurs ainsi :

« Il a fêté ses 24 ans il y a 10 jours. Youssoupha Fall (2,21 m) était annoncé comme l’arme atomique de la SIG. Si une blessure au genou l’a éloigné des parquets pendant quelques semaines, le géant franco-sénégalais est à la hauteur des attentes. Toutes ses statistiques ont progressé par rapport à l’an passé au MSB. Cinquième meilleur marqueur du championnat (16,3), deuxième rebondeur (8,6), numéro un à l’évaluation (21,5), le tout en seulement 23 minutes. Sans parler de sa présence dissuasive qu’on ne peut guère quantifier à travers les chiffres. Seul bémol, la SIG a connu une baisse de régime en janvier et a quelques victoires de retard sur son tableau de marche (10v-7d). Mais on le sait bien, pour la SIG, le plus important est d’arrivé lancé en playoffs. »

« À Bourg-en-Bresse, un autre natif de Dakar, Youssou Ndoye (2,13 m, 27 ans), a réalisé une première partie de championnat admirable à tous points de vue. Déjà très solide lors des deux derniers opus, en Pro B puis en Jeep® ÉLITE, aux côtés du double MVP, Zach Peacock, Ndoye a très clairement franchi un nouveau palier cette saison. Huitième meilleur scoreur (15,7), meilleur rebondeur (9,1) et contreur (1,8), numéro 2 à l’évaluation (21,2), le numéro 35 est en outre d’une régularité sans faille : il n’est jamais passé sous la barre des 10 d’évaluation depuis le début de la saison. »

Rappelons qu’en novembre, Youssou Ndoye était classé 2e meilleur joueur du mois et Youssoupha Fall 3e.

wiwsport.com