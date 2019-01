Les athlètes de l’équipe nationale de Karaté ne savent plus à quel saint se vouer. L’open de Paris qui est qualificatif aux jeux Tokyo en aout 2020 démarre ce vendredi 25 janvier 2019. Et à 3 jours de la compétition, 4 athlètes sont bloqués au Sénégal. Abdou Lahat Cissé, membre de l’équipe nationale à Besançon dénonce ce retard. Dans l’attente de billets pour faire le voyage en France, le capitaine de l’équipe nationale et 3 autres athlètes sont bloqués au Sénégal. Alors qu’on est à 3 jours de la compétition… Nous sommes en pleine préparation de cet événement sportif, je dirais même que nous sommes en phase finale. Ils sont déjà inscrits et il est primordiale qu’ils participent à cette première compétition de qualification en 2019. Le plus difficile est le visa d’un an et nous l’avons. Donc il est inconcevable qu’ils soient bloqués à Dakar pour un problème de billets. Déjà qu’ils sont bien placés sur le classement donc on devrait faire le tout pour que le ministre se charge de ce problème. Avec les bourses et l’appui, le CNOSS fait ce qu’il peut.

Es ce bénéfique pour un athlète de rater ces compétitions?

Vu qu’ils sont bien placés dans le ranking mondial pour les qualifications, donc s’ils ne participent pas, ils risquent de se faire rattraper par la concurrence. Donc de perdre des points et ainsi leur rang. Par exemple le capitaine Abdourahmane qui est actuellement à la 11e place peut chuter sur le classement. Comme il est le deuxième africain, si le 3e africain vient il peut prendre sa place.

Les athlètes Abdoulaye Diop et Maguette Seck sont actuellement en camp d’entrainement sur place. Comment se passe la préparation à Besançon?

Tout se passe bien ici. Depuis notre retour de la coupe du monde, on a enchainé les entrainements. Moi personnellement je n’ai eu qu’une semaine de repos. Avec le coach Fodé Ndao, il assure vraiment. D’autant plus qu’il est dans le haut niveau, il maitrise ce qu’il fait. Lá on a pas de blessures et on a une bonne récupération. Il ne nous reste qu’à aller combattre.

Quel est le défi que tu dois relever pour cette compétition?

Pour la catégorie olympique c’est +75kg. Pour le niveau africain, je suis 2e africain ex aequo avec un algérien. Il y’a un athlète égyptien devant moi. Pour l’open de Paris, je veux monter sur le podium. Faire le maximum de tours pour prendre la place du tunisien.

La liste des athlètes sénégalais et leur classement mondial

Abdoulaye diop, +84 kg, 26e sur 306 athlètes

Abdou Lahad Cissé (-84kg) , 14e sur 306

Abdourahmane Moundor Sene (-75kg), 11e sur 179

Papa François Diouf (-67kg), 35e sur 342

Saliou Diouf (-60kg), 36e sur 342

Nogaye Diop (+68kg), 26e sur 225.

Maguette Seck (-61kg), 23e sur 120.

wiwsport.com (Propos recueillis par Nafy Amar FALL)