Modou Lo a décortiqué son combat avec Balla Gaye 2. Le rock des parcelles Assainies exprime dans ce face to face ce qu’il a fait pour tomber face à son adversaire du 13 janvier.

« Soyeu danou tiouné gayeu doneu. Le jour du combat beaucoup de gens me disaient de ne pas me précipiter. Quand l’arbitre a sifflet, il est venu vers moi pour la bagarre mais ses coups ne m’ont pas déstabilisé. Je pouvais sortir mais je l’ai pas fait. J’ai préféré lutter et Dieu a donné la victoire à Balla Gaye 2 que je félicite, qui est un champion, qui a travaillé dure. On m’a battu sur le plan sportif, si c’était seulement le mystique, tous les deux nous serions atteints », exprime Modou Lo.

