Battu par Balla Gaye le 13 janvier dernier, Modou Lô va en finir avec le contrat qui le liait à Iacom ce soir, après le dernier face-à-face prévu à la Tfm. Ainsi, le roc des Parcelles Assainies pourra signer, le 1er février prochain, un nouveau contrat pour accorder la revanche à Eumeu Sène.

Au début, quand le combat Eumeu Sène vs Modou Lô est annoncé quelques minutes après la défaite du dernier nommé devant Balla Gaye 2, on prenait l’info pour du toc. Il a fallu attendre le lendemain, avec l’insistance de la rumeur, pour commencer à y croire. Et aussi quand le préposé à l’organisation de cet autre combat revanche qui va à coup sûr soulever des passions, a confirmé avoir avancé dans les démarches et avoir déjà décroché l’accord de principe des deux camps. Moustapha Diop, Dg Okay Africa Tv qui a confirmé être à l’œuvre pour monter cette affiche, avait, par ailleurs, fait savoir que la signature des contrats est suspendue à quelques détails à régler avec Modou Lô. Le combat sera finalisé après le dernier face-à-face entre Balla Gaye 2 et Modou Lô. La dernière information sur le montage de cette affiche est donnée par Birame Gningue. Le manager de Modou Lô a, dans un entretien avec Lutte Tv, confirmé avoir trouvé un accord avec le promoteur, mais que le combat ne sera officiellement ficelé que le 1er février prochain. A cette date, Modou Lô aura complètement rempli le contrat qui le liait à Iacom pour le compte du combat qu’il a perdu devant Balla Gaye 2.

Balla-Modou Lô, la fin ce soir

Après avoir donné du spectacle aux amateurs de la lutte avec frappe au soir du 13 janvier, Balla Gaye 2 et Modou Lô vont signer la fin de leur adversité ce soir à la Tfm. Les deux lutteurs sacrifieront au traditionnel dernier face-à-face qui marque la fin du contrat sponsoring qu’ils ont signé. Cette dernière cérémonie est toujours une occasion pour les deux lutteurs de revenir sur les détails qui ont accompagné leur combat, mais aussi sur les perspectives. Ce dernier face-à-face reste attendu avec impatience parce que, pour la première fois depuis sa défaite du 13 janvier, Modou Lô va pouvoir dire tout ce qu’il a dans le cœur, suite à ce deuxième revers face à Balla Gaye 2 et certainement anticiper sur le combat qui l’attend face à Eumeu Sène.

source: igfm