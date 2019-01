La qualification des joueurs est un vrai-casse tête dans le championnat local. Plusieurs clubs ont démarré la saison avec des joueurs sur la touche. C’est le cas du Dakar Université Club qui a livré sa première prestation avec 9 joueurs. Victorieux face à l’Us Rail ( 92-44), le coach Parfait Adjivon explique le déficit et décrypte le match au micro de wiwsport.com

Vous avez réussi votre entrée. Pourtant vous n’avez pas encore l’effectif, pourquoi?

La victoire est bon pour le mental. Je rend grâce à Dieu et je félicite mes joueurs parce que ce n’était pas facile du tout. Moi je dis que le championnat est loin d’être joué parce que les équipes ne sont pas encore prêtes. Nous ( le duc) avons accumulé beaucoup de retard. Nous sommes même pas capable d’amener douze joueurs. Donc vous avez une petite idée de notre préparation. On a un retard colossal qu’il faudra combler parce que les autres équipes ne vont pas nous attendre et les matchs vont s’enchainer.

Pourtant vous avez marqué 92 points avec 9 joueurs. Comment expliquez vous cela?

Vous savez, on avait en face de nous une équipe qui n’était pas prête. L’Us Rail a de nouveaux joueurs et ils sont jeunes. On en a profité, on a joué avec une défense regroupée et en contre attaque. L’adversaire avait beaucoup de joueurs inexpérimentés, c’est ce qui nous a facilité la tâche.

Comment comptez vous combler l’absence de Thierno Niang?

C’est un très bon joueur. Un meneur que toute équipe voudrait avoir. Pour le remplacer, cela va prendre du temps. Il faudra qu’on change de style de jeu. Parce qu’avec lui, le jeu est plus rapide.

wiwsport.com