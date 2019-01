Eumeu Sène et Boy Niang, qui rencontrent respectivement Modou Lô et Lac De Guiers, en fin de saison, se souhaitent mutuellement la victoire. Et appellent à une grande mobilisation des Pikinois afin de remporter ces deux événements.

Boy Niang est en train de préparer son combat contre Lac 2. Un duel entre Pikine et Guédiawaye qui sera très attendu par les amateurs. Eumeu Sène aussi va probablement affronter Modou Lo en fin de saison. Les deux lutteurs lancent un appel.

wiwsport.com