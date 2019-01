Thomas Tuchel doit avoir des maux de tête actuellement. A quelques jours des huitièmes de finale aller de la Ligue Des Champions, le coach allemand a perdu Marco Verratti samedi dernier, sorti sur blessure face à Guingamp.

Alors que le PSG serait en quête de milieu de terrain pour renforcer son entrejeu depuis l’ouverture du mercato, l’italien Marco Verratti vient de s’ajouter à la liste des joueurs indisponible. En effet, le PSG comptait plus sur lui pour recruter un autre milieu défensif pour l’animation du milieu parisien. Mais si le délai d’indisponibilité de l’italien reste incertain jusque là, l’arrivée d’un autre milieu de terrain serait maintenant plus qu’indispensable.

Idrissa Gana Guèye le profil adéquat ?

Sur les tablettes du club francilien depuis un mois, le milieu de terrain des Lions est retenu par son club Everton qui ne pense pas le céder à ce moment de la saison. Mais le PSG aurait multiplié les démarches et le coach Tuchel aurait même contacté le joueur en personne pour le convaincre. En lice avec l’allemand de Dortmund, Julian Weigl, Gana Guèye est la piste la plus accessible actuellement puisque le club anglais a déjà fixé le prix du joueur (50 millions d’euros). Et selon les spécialistes du football, le milieu sénégalais possède les caractéristiques nécessaires pour jouer au PSG.

Si Gana Guèye a apparemment signifié son envie de départ, Le coach portugais des Toffees, Marco Silva, qui ne cesse de louer les qualités du sénégalais, est ferme dans sa position: impensable de laisser partir celui qu’il considère comme la pièce maîtresse de son dispositif. Ce qui est clair est que le PSG devrait bouger ses pions pour trouver la formule magique d’ici la double confrontation face à Manchester United.

wiwsport.com