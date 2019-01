Le capitaine du Paris-Saint-Germain (élite française), Thiago Silva a validé la piste menant à l’international sénégalais d’Everton, Idrissa Gana Guèye, une des priorités du club parisien pour renforcer son milieu de terrain.

« Je ne le connais pas beaucoup. Je sais que c’est un joueur de haut niveau parce que le PSG ne va pas chercher des joueurs qui ne sont pas au niveau de l’équipe », a dit le Brésilien, invité ce dimanche du magazine, Téléfoot de la chaîne française Tf1.

« S’il vient, on va essayer de l’intégrer le plus rapidement possible. Bien sûr que tous les bons joueurs sont les bienvenus à Paris », a indiqué le défenseur central.

Avec le départ annoncé de l’international français Adrien Rabiot et de la blessure de l’Italien Marco Verrati en championnat ce samedi contre Guingamp, le PSG a plus que jamais besoin de renfort au milieu de terrain.

En plus du milieu de terrain international sénégalais, l’entraîneur allemand du PSG, Thomas Tuchel a activé deux autres pistes menant à l’Allemand Julian Weigl mais aussi et surtout à l’Argentin Léandro Paredes.

Si Everton demande la somme de 40 millions d’euros pour l’international sénégalais, les Russes du Zenith ont demandé 55 millions d’euros pour libérer leur Argentin de 24 ans, selon le quotidien sportif français, l’Equipe dans son édition de ce dimanche.

